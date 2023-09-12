Apple представила iPhone 15

Компания Apple во вторник представила новое поколение своих смартфонов - iPhone 15.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, новая линейка смартфонов будет включать в себя модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus с экранами размером 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Смартфоны будут оснащаться основной камерой в 48 мегапикселей и процессором A16 Bionic, который потребляет на 20% меньше энергии, чем его предшественник. Одного заряда батареи, утверждают в компании, будет хватать на весь день.

Помимо этого, рамки экрана станут тоньше, а на его поверхность будет наноситься специальное керамическое покрытие, призванное защитить телефон от механического воздействия.

Впервые корпус флагманской модели смартфонов Apple будет изготавливаться из титана, как утверждают в компании, в производстве используется тот же сплав, который применяется в космической отрасли при создании марсоходов. Благодаря этому, отметили в Apple, новый iPhone Pro Max будет легче своих предшественников.

Цена на стандартную модель останется неизменной на уровне $999, в свою очередь флагманская модель подорожает на $100 по сравнению с прошлым поколением - гаджет с размером памяти 256 Гб будет продаваться по цене от $1 199. Предзаказ на новую модель можно будет оформить с пятницы, старт официальных продаж новой линейки смартфонов стартует 22 сентября.

Помимо этого, Apple представил новую серию iWatch девятого поколения, а также второе поколение модели iWatch Ultra. Они будут оснащаться новым процессором S9, что в числе прочего позволит улучшить функции голосового контроля, а также микрочипом U2, призванным повысить эффективность функций геолокации. Заряда новых iWatch, утверждают в компании, будет хватать на 18 часов, а экран новой линейки "умных часов" станет в два раза ярче предшественников.