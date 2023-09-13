Apple представила новое поколение часов

Корпорация Apple на ежегодной презентации представила новое поколение часов Watch.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, трансляция мероприятия доступна на сайте компании.

Apple Watch Series 9 получили новый процессор. По утверждению производителя, чип стал быстрее в среднем на 50 процентов, а задачи, связанные с машинным обучением, выполняются вдвое быстрее. Как и раньше, время автономной работы составит 18 часов.

Экран часов имеет яркость 2000 нит - вдвое выше, чем у прошлогодних Series 8. Также часы научились отслеживать новый жест - двойной тап, при котором выполнять команды на часах можно, не касаясь экрана.

Apple Watch Series 9 в алюминиевом корпусе будут выпускаться в пяти цветах: ярко-розовом, розовое золото, серебряном, синем и красном. Также будет доступна модификация в стальном корпусе, которая выпускается в золотом, серебряном и розовом цветах.

Продажи Apple Watch Series 9 начнутся 22 сентября по цене от 399 долларов.