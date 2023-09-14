Apple прекратила продажи iPhone 13 mini

Корпорация Apple сняла с продажи смартфон с компактным дисплеем 13 mini, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Девайс 2021 года выпуска исчез с обновленного сайта Apple после презентации 12 сентября. В настоящий момент компания предлагает приобрести устройства iPhone 15 и 15 Plus, а также iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Кроме того, в продаже остались iPhone 14, iPhone 13 и iPhone SE.

13 mini оказался преемником 12 mini - первого компактного телефона Apple с экраном 5,4 дюйма, который вышел осенью 2020 года. По словам специалистов, в корпорации могли снять устройство с производства и прекратить продажи из-за невысоких показателей модели на рынке.

Также все новые смартфоны Apple оборудованы универсальным портом зарядки USB-C. Вышедшие ранее iPhone 14, 13 и SE остались с разъемом Lightning. В том числе для пользователей новых девайсов компания выпустила переходник USB-C на Lightning, оцененный в 29 долларов, или около 2,7 тысячи рублей.

Анонс смартфонов серии iPhone 15 состоялся 12 сентября. Все устройства получили OLED-экраны с Dynamic Island, разъем USB-C, камеру с основным сенсором разрешением 48 мегапикселей.