В WhatsApp появится новая функция

Американская IT-корпорация Meta планирует добавить в WhatsApp возможность прямой пересылки сообщений в другие мессенджеры вроде Telegram. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Verge.

Новая опция называется "Сторонние чаты". Она подразумевает кроссплатформенную отправку зашифрованных сообщение при помощи встроенных в мессенджер инструментов. Энтузиасты обнаружили обновление в бета-версии WhatsApp с номером 2.23.19.8 для Android.

The Verge пишет, что Meta решила добавить опцию "Сторонние чаты" в WhatsApp вскоре после того, как Европейская комиссия внесла мессенджер в список онлайн-сервисов, которые не соответствуют требованиям закона ЕС о цифровых рынках (DMA). Требования DMA вступят в силу в марте 2024 года, они подразумевают появление в мессенджерах простой возможности обмена информации с другими приложениями.

Вместе с WhatsApp в "расстрельный список" Европейской комиссии попал еще 21 сервис, включая поисковик Google, TikTok, LinkedIn и не только.