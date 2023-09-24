Раскрыты подробности о консоли нового поколения от Nintendo

Японская компания Nintendo планирует выпустить игровую консоль нового поколения во второй половине 2024 года. Об этом сообщает издание VGC со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ключевые партнеры Nintendo уже получили комплекты для разработки", - рассказал один из инсайдеров. По его словам, консоль следующего поколения можно будет использовать в портативном режиме, как и Nintendo Switch.

Решение выпустить приставку во второй половине 2024 года источники объяснили желанием Nintendo гарантировать, что у нее будет достаточный запас в первые недели с целью избежать дефицита, как было с PlayStation 5 и Xbox Series X.

По мнению двух инсайдеров, знакомых с разработкой, новая консоль для снижения затрат будет оборудована ЖК-экраном вместо более дорогого OLED. Также это решение позволит увеличить объем встроенного накопителя, который у Switch составляет всего 32 ГБ.

При этом источники заверили, что новая консоль Nintendo продолжит поддерживать игры на физических носителях в виде картриджей, как и на Switch.

"Поддержка обратной совместимости для игр на Switch (физических и цифровых) на новой консоли пока не подтверждена, вопрос все еще на рассмотрении", - пояснил инсайдер в общении с изданием.

Отраслевой консультант Серкан Тото уверен, что запуск новой консоли в 2024 году будет иметь огромное значение для Nintendo. По его словам, сейчас фиксируется снижение продаж консолей Switch и игр для нее после семи лет с момента выхода устройства.