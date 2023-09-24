В Apple назвали главный минус съемных аккумуляторов для iPhone

Старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус заявил, что компания не планирует переходить на съемные батареи в смартфонах iPhone, так как это приведет к проблемам с долговечностью работы гаджета. О главном минусе смены аккумулятора он рассказал в интервью немецкому YouTube-каналу Orbit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вопрос был задан в связи с принятием новых законов на территории Евросоюза. Теперь власти ЕС будут требовать от производителей смартфонов устанавливать сменные аккумуляторы.

"В связи с внедрением этого функционала вероятен небольшой конфликт между долговечностью и ремонтопригодностью смартфона. Можно сделать батарею более пригодной для ремонта, сделав ее съемной, но на самом деле это потенциально ведет к росту числа поломок", - отметил Тернус.

По его словам, сейчас смартфоны iPhone имеют класс защиты IP68, поэтому они невероятно водостойкие. Он уточнил, что многие владельцы мобильных устройств Apple предпочитают долговечность смартфона.

"Мы знаем истории, когда клиенты случайно уронили свой телефон в водоем, и им потребовалось два дня, чтобы вытащить его. Гаджет после все равно продолжил работать. Это уровень водостойкости, который обеспечивают множество высокотехнологичных клеев и уплотнителей. В то же время это затрудняет процесс вскрытия и замены", - пояснил топ-менеджер Apple.

Тернус добавил, что Apple старается увеличивать ремонтопригодность iPhone не в ущерб долговечности. В пример он привел то, как в 2022 году в iPhone 14 переработали весь корпус, чтобы заднее стекло можно было легко отделить для замены.