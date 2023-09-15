В соцсети X появилась новая функция
Функция сокрытия лайков появилась в социальной сети X (бывший Twitter).
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом объявил владелец соцсети, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.
"Теперь вы можете скрывать свои лайки", - написал предприниматель на своей странице в соцсети.
До этого каждый понравившийся пост фиксировался на странице пользователя во вкладке "Лайки".
Ранее Маск сообщил, что в социальной сети X появится функция аудио- и видеозвонков.
По его словам, эта функция будет доступна на платформах на iOS и Android, а также на обычных компьютерах, в том числе на продукции фирмы Apple.
26 августа стало известно, что социальная сеть X (ранее Twitter) запустила новый сервис для поиска персонала под названием X Hiring. X Hiring - это платформа внутри соцсети, позволяющая верифицированным организациям публиковать вакансии на своих страницах.
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