В соцсети X появилась новая функция

Функция сокрытия лайков появилась в социальной сети X (бывший Twitter).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом объявил владелец соцсети, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

"Теперь вы можете скрывать свои лайки", - написал предприниматель на своей странице в соцсети.

До этого каждый понравившийся пост фиксировался на странице пользователя во вкладке "Лайки".

Ранее Маск сообщил, что в социальной сети X появится функция аудио- и видеозвонков.

По его словам, эта функция будет доступна на платформах на iOS и Android, а также на обычных компьютерах, в том числе на продукции фирмы Apple.

26 августа стало известно, что социальная сеть X (ранее Twitter) запустила новый сервис для поиска персонала под названием X Hiring. X Hiring - это платформа внутри соцсети, позволяющая верифицированным организациям публиковать вакансии на своих страницах.