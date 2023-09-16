Билл Гейтс не понимает одержимость Марсом Илона Маска

Миллиардер Билл Гейтс не понимает увлечение миллиардера Илона Маска по колонизации Марса. Об этом рассказывается в книге Уолтера Айзексона "Илон Маск", передает Day.Az.

В молодости Маск считал Гейтса своим кумиром и настаивал, чтобы на серверах его платежной системы PayPal использовалась операционная система Microsoft, но другой основатель Макс Левчин был против. Чтобы решить спор мужчины боролись на руках и Маск проиграл, поэтому на серверы установили один из вариантов Unix.

Позднее Гейтс познакомился с Маском и неоднократно с ним встречался. В начале 2022 года они обсудили тему взглядов на будущее. Гейтс не понимал увлечения Маска Марсом и не верил, что переход на солнечную энергию остановит изменение климата.

"Я позволил ему рассказать о своих мыслях по поводу Марса, и они оказались довольно дикими. У него безумная идея, что, возможно, на Земле случится ядерная война, а на Марсе будут люди, и они прилетят обратно и как бы будут живы", - сказал Гейтс, слова которого приводит Lenta.ru.

Он отметил, что существует масса других мировых проблем, и посоветовал Маску жертвовать миллиарды на благотворительность. В ответ Маск заявил, что благотворительность - это чепуха, а деньги нужно тратить на Tesla.

Вскоре Гейтс сделал ставку на понижение курса акций Tesla. Для Маска это показалось демонстрацией лицемерия.