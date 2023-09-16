Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, опубликовал новые подробности о смартфоне Redmi Note 13 Pro+, передает Day.Az со ссылкой на Weibo.

Он подтвердил, что смартфон оснащён датчиком изображения Samsung HP3 Discovery Edition, двойной системой стабилизации изображения, оптической и электронной (OIS + EIS). Объектив получил семь линз и диафрагму F/1,65.

За счёт большого датчика изображения разрешением 200 Мп компания реализовала 2- и 4-кратный оптический зум без телеобъектива. Напомним, iPhone 15 Pro предлагает 3-кратный оптический зум.

Кроме того, Redmi Note 13 Pro+ "поддерживает супердинамическое изображение Smart ISO Pro при высоких и низких значениях ISO. Динамический диапазон шире, светлые участки не переэкспонированы, а детали в темноте становятся более чёткими".