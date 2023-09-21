iPhone 15 могут заряжать другие смартфоны, часы и наушники - как это работает
С появлением порта USB-C у смартфонов iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max появилась еще одна возможность - заряжать другие гаджеты.
Блогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) опубликовал видеообзор новинок Apple и выяснил, как работает новая функция. Итак, порт USB-C позволяет подзаряжать смартфоны, смарт-часы, беспроводные наушники и другие устройства, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.
Если подключить к iPhone 15 iPhone с Lightning - он начнет автоматически заряжать более старую модель. В любом случае, энергия подается на iPhone с портом Lightning, даже если iPhone 15 разряжен. Если же использовать две любые модели линейки iPhone 15, заряжаться будет тот, у которого меньший заряд аккумулятора.
Если же, наоборот, к разряженному iPhone 15 подключить Android-смартфон с USB-C и поддержкой Power Delivery, последний выступит в качестве павербанка. Если же поддержки Power Delivery нет, результат непредсказуем: невозможно предугадать, какой телефон будет зарядным устройством, а какой будет заряжаться.
Но имейте в виду, что iPhone 15 не станет полноценным внешним аккумулятором, так как скорость зарядки составляет всего 4,5 Вт. Этого достаточно для небольших устройств, таких как наушники Apple Watch, но не для смартфонов.
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