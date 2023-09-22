Apple признала проблему изменения цвета корпуса нового iPhone

В обновленном документе технической поддержки Apple говорится, что отпечатки пальцев могут "временно изменять цвет" титановой рамки на iPhone 15 Pro и Pro Max.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на это обратил внимание портал MacRumors.

На сайте Apple отмечается, что "изменение цвета рамки" является временным явлением, для избавления от которого достаточно протереть устройство тряпочкой.

"В iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max жир с вашей кожи может временно изменить цвет рамки. Протирание вашего iPhone мягкой, слегка влажной тканью без ворса восстановит его первоначальный вид", - говорится в документе Apple.