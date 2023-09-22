Представлено масштабное обновление для Windows

Microsoft анонсировала крупное обновление для Windows 11, которое выйдет 26 сентября 2023 года.

Об этом компания объявила на своей сентябрьской презентации, где были показаны основные нововведения и улучшения в операционной системе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, одним из главных новшеств новой Windows 11 является чат-бот Copilot, который работает как ИИ-помощник, умеющий отвечать на вопросы, запускать приложения и использовать функции некоторых программ, например, менять настройки или создавать текстовые сообщения на основе данных из офисных программ Microsoft.

Кроме того, обновление включает в себя измененный микшер громкости, который позволяет регулировать звук для каждого приложения и быстро переключаться между аудиоустройствами, "Проводник", в котором улучшена адресная строка, работа с вкладками и добавлена панель "Сведения". Также заработают встроенный распаковщик архивов и улучшенное приложение "Фото" с ИИ-функциями, например, размыванием фона на снимках.

Пользователям Windows 11 также станет доступно обновленное приложение Paint с поддержкой слоев и функцией Cocreator, которая может редактировать изображение по текстовому запросу, меню настроек "Динамическое освещение", в котором можно управлять RGB-подсветкой поддерживаемых устройств от разных производителей и многое другое.