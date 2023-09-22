Маск ворвался с пистолетом к разработчикам игры Cyberpunk 2077

Основатель Tesla и SpaceX, а также глава X (Twitter) Илон Маск в прошлом с пистолетом проник в студию звукозаписи польской компании CD Projekt RED, чтобы попросить у разработчиков роль в игре Cyberpunk 2077.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Gamer, ссылаясь на выдержку из биографии миллиардера, написанной журналистом Уолтером Айзексоном.

Точное время инцидента не сообщается. Однако известно, что вооруженный Маск ворвался в студию, когда там работала его гражданская жена Граймс. Певица занималась записью реплик для своего персонажа в Cyberpunk 2077, вымышленной поп-звезды Лиззи Уиззи.

В руках у Маска был раритетный двухсотлетний пистолет. Работало оружие или нет, не уточняется. Сам миллиардер сказал, что он вооружен, но не опасен. Маск прервал запись Граймс и настоял, чтобы ему тоже дали роль в игре.

"Ребята в студии здорово занервничали", - сказала Граймс, вспоминая этот случай.

Айзексон также написал, что Маск был увлечен игрой Cyberpunk 2077. Дело в том, что тема аугментации человеческого тела ему крайне близка и связана с компанией миллиардера Neuralink, работающий над нейроинтерфейсом.

Вследствие этого инцидента или же других причин CD Projekt RED все же добавила небольшое камео Маска в игру.