В сеть утекла информация о цилиндрическом Xbox
В 2024 году Microsoft представит обновленную версию Xbox Series X с масштабным редизайном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на утекшие данные IT-корпорации.
Новое устройство носит кодовое название Brooklin. Оно имеет форму круглого цилиндра со светящимся логотипом Xbox в нижней части фасада. В отличие от оригинального Xbox Series X модель 2024 года не имеет встроенного дисковода.
Из утекших материалов следует, что новинка получит фронтальный разъем USB-C и два тыльных USB-A, а также хранилище данных емкостью до 2 ТБ. Общая производительность системы не изменится и составит 12 терафлопсов.
Вместе с консолью Microsoft также представит новый контроллер с кодовым названием Sebile. Он получит продвинутую систему обратной тактильной отдачи по типу той, что уже используется в геймпаде DualSense для PlayStation 5.
Оба устройства будут представлены летом 2024 года и поступят в продажу зимой. Brooklin получит ценник в $499, а контроллер Sebile - $299.
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