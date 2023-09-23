Компания Unity снизила сборы под давлением разработчиков игр

Изменения в политике сборов за использование Unity Runtime опубликованы разработчиком игрового движка, сообщило 22 сентября издание GameIndustry.biz, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Президент Unity Create Марк Уиттен подробно рассказал в своем блоге об этих изменениях, начиная с отмены платы за выполнение для любых игр, созданных на основе лицензии Unity Personal.

Кроме того, компания меняет некоторые условия Unity Personal. Раньше личные учетные записи были предназначены только для разработчиков, чей доход или средства, собранные в предыдущем году, составляли менее 100 000 долларов США (9,6 млн руб.), но теперь эта цифра увеличена до 200 000 долларов США.

Кроме того, разработчикам Unity Personal больше не нужно будет добавлять плашку Made With Unity в своих проектах.

Разработчикам Unity Pro и Unity Enterprise предоставляется возможность избежать платы Runtime Fee в пользу доли дохода компании в размере 2,5%, основанной на доходах, о которых сообщает сам разработчик.

Еще одно изменение: плата за выполнение больше не будет иметь обратной силы; она будет применяться только к разработчикам, которые выпускают свои игры с использованием версий Unity, выпущенных в 2024 году или позже, поэтому ранее выпущенные игры и игры, поставляемые с текущей версией движка или более ранними версиями, будут освобождены от налога.

Напомним, новые правила взимания налога Unity вызвали множество негативных отзывов в среде разработчиков.