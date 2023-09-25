iPhone 15 Pro разобрали и подтвердили высокую ремонтопригодность

Apple изменила конструкцию шасси iPhone 15 Pro, что сделало ремонт смартфона более простым и дешевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на видео с разбором устройства от автора YouTube-канала PBKreviews.

В первую очередь автор PBKreviews обратил внимание на простоту замены задней стеклянной крышки.

"Все, что вам нужно сделать, это нагреть заднюю часть, снять заднее стекло и отсоединить гибкий кабель от задней стороны платы", - сказал он.

В клипе можно увидеть, что к крышке крепятся не только магнитная катушка беспроводной зарядки MagSafe, но и светодиодная вспышка, а также коннекторы микрофона.

9to5Mac пишет, что на простой ремонт во время презентации обратила внимание и сама Apple. Позже выяснилось, что благодаря новой конструкции снизилась стоимость официальной замены задней панели смартфонов: $169 у iPhone 15 Pro и $199 у iPhone 15 Pro Max. Для сравнения: в iPhone 14 Pro такой ремонт обойдется в $499, а в iPhone 14 Pro Max - $549.

В конце видео автор канала PBKreviews поставил iPhone 15 Pro 7 баллов из 10 по собственной шкале ремонтопригодности.