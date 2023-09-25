Пользователи iPhone пожаловались на iOS 17

Часть пользователей iPhone пожаловались на автоматический сброс настроек приватности без предупреждения после установки iOS 17.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac.

Первыми о проблеме сообщила группа разработчиков из Германии и Канады, которая выступает в X (Twitter) под ником Mysk. Они обратили внимание, что после обновления iOS на некоторых смартфонах меняются настройки в меню "Конфиденциальность и безопасность". В частности, автоматически включается передача в Apple информации о местоположении и использовании iPhone.

В Apple заявили, что такого не должно происходить. Компания начала расследование известных инцидентов.

"Данные о местоположении зашифрованы сквозным алгоритмом и не могут быть прочитаны сотрудниками Apple", - сообщила компания.

В 9to5Mac отметили, что обычно геоданные используются iOS для добавления геотегов к фотографиям и рекомендаций приложений в App Store.

Несмотря на кажущуюся безобидность данных опций, специалист Mysk рекомендуют отключать эти опции в целях соблюдения цифровой гигиены.