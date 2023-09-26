WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Разработчики WhatsApp объявили о прекращении работы мессенджера на миллионах смартфонах с 24 октября 2023 года. Это связано с тем, что для поддержки приложения потребуется смартфон на базе Android 5.0 и выше, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователи, чьи устройства не соответствуют этим требованиям, должны либо обновить операционную систему на своем смартфоне, либо приобрести новый гаджет, чтобы продолжать пользоваться WhatsApp. В противном случае, они не смогут отправлять и получать сообщения, в том числе голосовые, совершать видеозвонки, а также использовать другие службы WhatsApp.

До тех пор пользоваться WhatsApp могут владельцы смартфонов под управлением Android с операционной системой версии 4.1 и выше. Таким образом, доступа к приложению лишатся сразу несколько поколений Android, включая 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, общее количество которых превышает один миллион пользователей. Среди этих устройств значатся Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S2, HTC One и другие.

Для владельцев iPhone условия остаются прежними - для работы WhatsApp им по-прежнему нужен смартфон на базе iOS 12 и новее.