Huawei запустила новый бренд смартфонов

Китайская корпорация Huawei запустила новый бренд дорогих смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina.

На мероприятии в Китае руководители компании рассказали, что бренд Ultimate Design будет объединять самые продвинутые и роскошные смартфоны и аксессуары к ним. "Ultimate Design воплощает собой вершину эстетики, мастерства и инноваций", - отметили в корпорации.

Первым гаджетом новой линейки смартфонов оказался Huawei Mate 60 RS Ultimate Design. Представленный аппарат получил 6,82-дюймовый OLED-дисплей, 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 48 и 40 мегапикселей, вписанными в восьмиугольник.

Журналисты издания отметили, что раньше Huawei выпускала премиальные смартфоны под брендом Porsche Design. Одной из причин отказа от прежней марки и запуска новой специалисты назвали нежелание китайского IT-гиганта платить лицензионные сборы немецкой корпорации Porsche. В материале говорится, что Huawei рационально решила проблему, сократив расходы и создав отдельный бренд.