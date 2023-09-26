Google перестанет выпускать бюджетные флагманы

Выходящие в октябре смартфоны линейки Google Pixel 8 подорожают относительно предшественников минимум на €150. Об этом сообщает портал HotUKDeals, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, стартовая стоимость Pixel 8 и Pixel 8 Pro в Европе составит €799 и €1099 соответственно, в то время как максимальные модификации обойдутся в €859 и €1299 за Pixel 8 на 256 ГБ и 8 Pro на 512 ГБ соответственно.

Прошлогодние Pixel 7 и Pixel 7 Pro продавались в Европе по цене от €649 и €899 соответственно. Таким образом, смартфоны компании подорожают на €150-200. В случае если утечка подтвердится, устройства перестанут быть одними из самых дешевых во флагманском сегменте и сравняются по цене с конкурентами.

В то же время неизвестными остаются цены на Google Pixel 8 в США. Некоторые эксперты полагают, что изменения обойдут этот рынок стороной. Например, подорожавший по сравнению с предшественником Samsung Galaxy Z Flip 5 сохранил в этом регионе ценник в $999.