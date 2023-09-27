Samsung представила новые смартфоны в бюджетной серии Galaxy A

Южнокорейский техногигант Samsung без предварительных анонсов представил в Малайзии два новых бюджетных смартфона Galaxy A05 и A05s.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GSMArena.

Оба новых телефона оснащены 6,7-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением HD+ на A05 и разрешением FHD+ на A05s. На A05 есть фронтальная камера на 13 МП, спрятанная в каплевидном вырезе, а на A05 - камера на 8 МП.

Наибольшая разница между смартфонами заключается в процессорах: A05s оснащен Snapdragon 680, а A05 - Helio G85 от MediaTek. Оба телефона имеют 6 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD.

Оба смартфона имеют одну и ту же основную камеру на 50 МП и с апертурой f/1,8, а также 2-мегапиксельный сенсор глубины для создания портретных снимков. При этом A05s оснащен еще и 2-мегапиксельным макромодулем. В каждой модели установлены аккумуляторы емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 25 Вт.

Samsung Galaxy A05 выпускается в черном, светло-зеленом и серебристом цветах, а A05s дополнительно предлагается в фиолетовом цвете. Подробности о ценах пока не разглашаются.