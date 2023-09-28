Пользователи iPhone 15 Pro Max жалуются на сильный нагрев во время зарядки

iPhone 15 Pro Max сильно нагревается не только при высокой нагрузке на процессор, но и при долгом использовании соцсетей, и во время подключения к быстрой зарядке. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автор издания Аамир Сиддики обратил внимание, что его новый iPhone 15 Pro Max сильно греется при использовании быстрой зарядки на 65 Ватт. По его словам, без чехла смартфоном становится некомфортно пользоваться. С чехлом тепло тоже начинает чувствоваться через некоторое время. Проблема исчезает, если подключить зарядку мощностью 15 Ватт, однако тогда процесс пополнения аккумулятора энергией становится значительно дольше.

Сиддики также отметил, что флагман греется даже при выполнении базовых задач, не нагружающих сильно процессор. В частности, во время долгих сессий в Instagram или YouTube.

"Телефон нагревается с правой стороны, под блоком камер. Это происходит без игр, без подключения к зарядке и при использовании Wi-Fi. Я не могу объяснить, с чем это связно", - написал он.

Журналист обратил внимание, что он не единственный, кого не устраивает температура iPhone 15 Pro Max - в соцсетях он нашел много жалоб на перегрев новинки от других пользователей.

Apple на момент публикации новости так и не прокомментировала проблему терморегуляции iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.