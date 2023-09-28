Microsoft выпустила четвертое крупное обновление для Windows 11

Для операционной системы Windows 11 выпустили четвертое глобальное обновление Moment 3. Об этом сообщается в блоге Windows, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Версия 22H2 Moment 4 включает в себя около 150 новых функций. Основным нововведением ОС стало внедрение поддержки искусственного интеллекта (ИИ) и программы Microsoft Copilot. Представители компании отметили, что ИИ призван упростить выполнение различных задач и доступ к информации. С помощью Copilot пользователь может менять настройки, анализировать документы и веб-страницы, планировать встречи, составлять электронные письма.

Встроенный редактор Paint получил продвинутые функции для работы с изображениями - опцию удаления фона и слои. Инструмент Snipping Tool ("Ножницы") после обновления можно будет использовать для копирования текста из фотографий и картинок.

Также инженеры Microsoft обновили менеджер паролей. В версии 22H2 пользователи могут генерировать ключи доступа - уникальные коды, с помощью которых можно входить на сайты без паролей. С помощью приложения Windows Backup пользователи смогут быстро восстанавливать свои данные из резервной копии и переносить их на новый компьютер.

Кроме того, в обновленной версии ОС появились поддержка архивов, функция автосохранения в "Блокноте", инструменты для работы с изображениями в "Проводнике", обновленный почтовый клиент Outlook.