Для WhatsApp анонсировали аналог ChatGPT

WhatsApp объявил о скором запуске новых функций, основанных на технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ), среди которых возможность генерировать стикеры и изображения, а также общаться с ИИ-ассистентом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработчики WhatsApp подчеркивают, что ИИ-чат в мессенджере - это экспериментальная технология, а ассистент может давать неточные или неуместные ответы. Пользователей попросили быть осторожными при общении с ИИ-ботом и не отправлять конфиденциальную информацию.

WhatsApp также заявил, что введение новых функций на базе ИИ не повлияет на конфиденциальность и безопасность личной переписки пользователей, которая по-прежнему будет защищена сквозным шифрованием. Чаты с ИИ-ботами будут визуально отличаться от обычных чатов.

Whatsapp также предоставит разработчикам и компаниям возможность использовать ИИ-сервисы в API WhatsApp для создания собственных решений и оптимизации переписки с клиентами в мессенджере.

Сроки развертывания новых функций в мессенджере пока не раскрываются. Вероятнее всего, нововведения сначала появятся у пользователей бета-версий WhatsApp, после чего станут доступны на всех платформах без ограничений.