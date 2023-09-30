Пентагон сравнил имеющуюся инновацию с "технологиями инопланетян"

Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту (ИИ) Пентагона Крейг Мартелл заявил, что большие языковые модели для ведомства тождественны технологиям инопланетян.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению Мартелла, компаниям следует предоставлять больше информации об инструментах искусственного интеллекта, прежде чем оборонное ведомство полностью возьмет на себя обязательство использовать эту технологию. Он также отметил, что Пентагону неизвестно, какая информация используется языковыми моделями.

"Он описал подобные модели как эквивалент "найденных инопланетных технологии" для министерства обороны", - сказано в материале агентства.

Мартелл также выразил обеспокоенность тем, что только несколько групп людей имеют достаточно средств для создания больших языковых моделей.