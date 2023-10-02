Амбициозный проект Apple зашел в тупик

Проект электромобиля Apple Car "потерял всякую заметность" в структуре Apple и зашел в тупик.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на данные известного инсайдера и аналитика TF International Securities Минга-Чи Куо.

Куо считает, что, если Apple не перейдет к стратегии поглощения, то она потеряет шанс выхода на рынок электромобилей. По его словам, без поддержки мощностей какого-либо автобренда Apple Car вряд ли поступит в производство в ближайшие несколько лет.

GizmoChina пишет, что прогноз Минга-Чи Куо вряд ли можно назвать неожиданным. Apple уже несколько лет публично не раскрывает информацию об Apple Car. Вместе с тем о проблемах с проектом говорит смена нескольких людей во главе подразделения. Постоянная ротация кадров в руководстве привела к сбоям в разработке продукта. В частности, появлялась информация о том, что разработчики Apple столкнулись с техническими проблемами при развитии системы автопилота.

В GizmoChina не думают, что Apple может отказаться от разработки электромобиля. Журналисты предполагают, что многие сложности проекта вызваны тем, что американская IT-корпорация хочет создать не просто электромобиль, а лучший электромобиль.