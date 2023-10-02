Опубликован тизер GTA VI

Компания Rockstar опубликовала в X (Twitter) постер нового события для GTA Online "Фестиваль Луны", в котором фанаты разглядели тизер GTA VI.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на постере "Фестиваля Луны" изображены два персонажа, которые стоят на фоне холма с надписью Vinewood (вымышленный аналог Hollywood).

Причем персонажи стоят перед камерой так, что отчетливо видны только первые две буквы - "V" и "I". Они легко складываются в римскую цифру VI, что было воспринято фанатами серии GTA как тизер новой игры, которая является шестой номерной частью.

Вместе с тем намек на скорый анонс GTA VI фанаты увидели и в самих персонажах на постере, которые являются безымянными мужчиной и женщиной. Дело в том, что, по слухам, главными героями новой GTA как раз станет дуэт протагонистов, состоящих из мужчины по имени Джейсон и женщины Люсии.

Rockstar никак не прокомментировала спекуляции геймеров. Однако, согласно утечкам, до полноценного анонса GTA VI остается не так много времени - игру должны представить до конца 2023 года.