Эксперт заявил, что развитие ИИ может подорвать стремление к творчеству

Развитие новых технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ), увеличивает риски "роботизации" общества, при которой люди будут стремиться не к реальным результатам, а выполнению стандартных протоколов работы и сдаче отчетов. Такое мнение высказал директор Научно-методического Центра "Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности" факультета права НИУ ВШЭ Михаил Федотов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Главная опасность - даже не в тех имплантах, которые могут быть внедрены в тело человека, а в том, что поступательная алгоритмизация производственных процессов в самых разных сферах, включая медицину, среднее и высшее образование, культуру, науку, приводит к подмене реального творчества выполнением стандартных протоколов с последующей строгой и детально регламентируемой отчетностью", - сказал Федотов, выступая на Форуме этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линии", который проходит в ТАСС.

Он указал на то, что сегодня наблюдается стремление шире использовать технологии ИИ в перечисленных сферах, что может способствовать сокращению доли человеческого труда.

"Человеческий труд хуже поддается нормированию и алгоритмизации. Но это не значит, что нужно алгоритмизировать человека, что нужно превращать его в робота. <...> Что мы видим? С одной стороны, алгоритмизацию человека, с другой стороны, творчество подменяется имитацией творчества, врачевание - здравоохранением, наука - наукометрией. Культура подменяется статистикой посадочных мест в театрах и человекопосещений в музеях. Мы достигаем совершенно не тех целей, которые стоят перед обществом и цивилизацией", - добавил представитель НИУ ВШЭ.

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