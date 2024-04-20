Экраны смартфонов Samsung позеленели

Пользователи смартфонов Samsung начали жаловаться на появление зеленых линий на экране устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей в соцсетях о появлении зеленых линий на экранах. Один из владельцев Samsung Galaxy S21 FE рассказал, что линии на дисплее возникли сразу после установки обновления ПО. Другой пользователь Galaxy S21 Ultra сообщил, что зеленая линия появилась после установки апрельского патча безопасности.

По словам специалистов медиа, проблема может иметь массовый характер. Они отметили, что чаще всего на неполадки жаловались обладатели смартфонов серии Galaxy S21, которые вышли в начале 2021 года.

Журналисты заявили, что причина появления зеленой линии может быть как аппаратной, то есть связанной с поломкой определенных компонентов гаджета, так и софтверной. Специалисты предположили, что зеленая линия появилась по причине размягчения из-за нагрева клея, который удерживает шлейф дисплея. По их мнению, телефоны часто греются, когда на них устанавливается обновление или патч безопасности. Samsung пока не отреагировала на проблему.

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