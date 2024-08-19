Самый тонкий ультрабук с искусственным интеллектом

Выбор ноутбука - это важный процесс, ведь ноутбук будет с вами рядом в каждом вашем деле, будь то важная презентация, креативный проект или спонтанная поездка. Эти устройства созданы специально для тех, кто ценит стиль и портативность, и предназначены для решения повседневных бизнес-задач в условиях активного мобильного использования. А в эру стремительно развивающегося искусственного интеллекта, важно иметь под рукой такой девайс, с которым вы сможете покорить любые вершины, используя суперсовременные технологии.

Посмотрев в сети варианты, предлагаемые техкомпаниями, наш взор упал на новый ASUS Zenbook S 16. Он сочетает в себе изысканный дизайн, мощные характеристики и компактность, что делает его идеальным спутником для современных профессионалов, нуждающихся в надёжном и производительном инструменте в любой ситуации. Об этом мы сегодня детально и поговорим.

Для начала, перед упоминанием подробных особенностей, подчеркнем, что это один из самых ожидаемых ноутбуков года.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Операционная система Windows 11 Домашняя/Pro Процессор AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потока; до 5,1 ГГц), AMD Ryzen AI до 81 TOPS

AMD Ryzen™ AI 9 365 (10 ядер, 20 потоков; до 5,0 ГГц), AMD Ryzen AI до 77 TOPS Нейронный процессор (ИИ-ускоритель) XDNA, 50 TOPS Графика AMD Radeon 890M Graphics Дисплей 16,0" 16:10 OLED 3K (2880x1800) 120 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 550 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, глянцевый, не сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 90%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100% Опционально - сенсорный дисплей OLED 3K Второй дисплей нет Оперативная память 24 или 32 ГБ LPDDR5X-7500 на плате Накопитель SSD 1/2 ТБ PCIe 4.0 Performance SSD Разъемы 2 USB 4.0 Gen3 Type-C (дисплей, зарядка Power Delivery) 1 USB-A 3.2 Gen2 1 HDMI 2.1 TDMS аудиоразъем 3,5-мм карт-ридер SD 4.0 Интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be) 3 диапазона 2x2, Bluetooth 5.4 Инфракрасная камера FHD с поддержкой Windows Hello и шторкой Фирменное ПО

MyASUS

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GlideX Выбор цветового пространства дисплея Защита дисплея ASUS OLED Care Диагностика системы и обновления Безопасная подзарядка Режимы работы вентиляторов Оптимизация изображения (Splendid) Оптимизация видео (Tru2Life) Горячие клавиши Оптимизация роуминга Wi-Fi Сервис AppDeals Link to MyASUS Управление Мембранная клавиатура с подсветкой

Ход клавиш 1,1 мм

Выделенная клавиша цифрового ассистента Copilot Высокоточный тачпад Другое Камера FHD ИК ASUS AiSense

Аудиосистема harman/kardon с 4-полосными динамиками Массив микрофонов

US MIL-STD 810H стандарт военного назначения Батарея и питание До 20 ч автономной работы; быстрая подзарядка (0-60% за 49 мин);

78 Втч, 4 ячейки; БП 65 Вт USB-C Возможность зарядки от мобильных аккумуляторов и ЗУ 5-20 В; поддержка Power Delivery Размеры и вес Цвет 356х243х11,9-12,9 мм; 1,50 кг Серый Белый

Дизайн и Дисплей

ASUS Zenbook S 16 выделяется своим изысканным и элегантным дизайном. Корпус выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, что придаёт ему премиальный внешний вид и одновременно обеспечивает лёгкость. Устройство доступно в нескольких цветовых вариантах, включая серый Zumaia Grey и белый Scandinavian White. Главной особенностью модели является 16-дюймовый ASUS Lumina OLED с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц. Экран обладает яркостью до 500 нит и охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, что делает его идеальным выбором для работы с графикой, видео и другими визуальными материалами. Узкие рамки дисплея обеспечивают максимальное погружение в контент, а соотношение сторон 16:10 предлагает больше вертикального пространства для работы. Комплектация обеспечивает беспрецедентную четкость изображения и плавность при просмотре любого контента, будь то рабочие документы или мультимедийные материалы. А ультратонкие рамки NanoEdge усиливают эффект погружения, минимизируя отвлекающие элементы и позволяя полностью сосредоточиться на работе или развлечениях.

Производительность

Внутри Zenbook S 16 скрывается новейший 12-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9, который обеспечивает не только высокую производительность, но и поддержку передовых технологий искусственного интеллекта. ИИ, кстати, интегрирован на всех уровнях устройства, что даёт пользователю преимущества в виде автоматизации процессов и повышения общей производительности. Устройство доступно в конфигурациях до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 2 ТБ NVMe SSD, благодаря чему, вы можете быстро обрабатывать данные и запускать многочисленные приложения одновременно.

Инновационные Технологии

ASUS продолжает внедрять инновации в свои устройства, и поэтому Zenbook S 16 тоже не стал исключением. Ноутбук оснащён системой охлаждения ASUS IceCool Plus, которая обеспечивает эффективное отведение тепла даже при длительной нагрузке. Кроме того, в устройстве используется интеллектуальная система управления питанием, что позволяет достичь впечатляющей автономности - до 20(!) часов работы от одного заряда. Заряжается девайс с 0 до 60-70% за 45 с небольшим минут.

Zenbook S 16 также оснащён встроенным сканером отпечатков пальцев, который интегрирован в кнопку питания для быстрой и безопасной авторизации.

Полный набор современных разъемов

ASUS Zenbook S 16 предлагает множество портов для подключения периферийных устройств и аксессуаров. На борту ультрабука есть HDMI, USB-A и два USB-C 4.0 порта, поддерживающие зарядку и подключение внешних дисплеев. Также предусмотрен встроенный карт-ридер SD, что делает устройство ещё более универсальным. Поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение.

Подробнее о корпусе

С толщиной всего 11,9 мм и весом в 1,5 кг, Zenbook S 16 является одним из самых тонких и легких ультрабуков в своей категории. Он разработан с учетом потребностей современных пользователей, которым важно иметь при себе мощное устройство в компактном форм-факторе. Особого внимания заслуживает отделка, выполненная из алюмооксидной керамики Ceraluminum™. Материал сочетает в себе прочность, эстетичность и экологичность, что делает Zenbook S 16 не только стильным, но и долговечным устройством.

Ноутбук стандарта Copilot+

Ноутбук является персональным компьютером нового стандарта Copilot +. Основные компоненты которого - это выделенный ИИ-ускоритель, поддержка технологий ИИ на уровне операционной системы Windows, и приложения ASUS на базе искусственного интеллекта. Стандарт Copilot + был разработан для повышения производительности и удобства использования ПК, делая их более интеллектуальными и адаптивными к потребностям пользователей. В рамках Copilot+ реализуются передовые алгоритмы ИИ, которые помогают в решении разнообразных задач, начиная от обработки данных и заканчивая улучшением пользовательского интерфейса.

В Zenbook S 16 установлено приложение StoryCube для поиска и упорядочивания фото и видео, а также имеются встроенные приложения для повышения безопасности и качества звука. Например, веб-камера AiSense с ИИ поддерживает адаптивное затемнение, а шумоподавление ASUS AI Noise Cancelation с массивом микрофонов позволяет проводить звонки и видеоконференции в условиях удаленной работы. Кроме этого, ноутбук оснащен клавишей виртуального помощника, который может ответить на вопросы пользователей или стать источником для вдохновения.

Ещё более широкий набор ИИ-функций будет доступен на ноутбуке после обновления Windows. Появится интеллектуальный поиск Recall, синхронный перевод с разных языков Live Captions, помощник рисования Cocreator и многое другое.

В заключение отметим, что ASUS Zenbook S 16 - это впечатляющий ноутбук, который сочетает в себе стиль, производительность и передовые технологии. Убедиться в этом совершенно несложно. Идеальный выбор для профессионалов, которым нужен мощный, но портативный инструмент для работы и творчества. С учётом его возможностей, этот ноутбук, безусловно, станет одним из лидеров на рынке в 2024 году.