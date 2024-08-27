Германия принимает игры азербайджанских разработчиков

Четыре игровые студии Азербайджана (Darts Games, Cool Bears Game Studio, Dynamic Box Studio, AzDimension) при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития приняли участие в крупнейшей в мире игровой выставке Gamescom, проходившей в Кельне (Германия).

Как сообщили Day.Az в агентстве, представляющая нашу страну студия Dynamic Box продемонстрировала на своем индивидуальном стенде игру Madness Afloat, что вызвало особый интерес у участников мероприятия.

На выставке присутствовали глава департамента инновационной экосистемы, начальник отдела строительства экосистемы стартап Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Джамал Агаев, а также менеджер проекта отдела инвестиций и поддержки экосистемы Никита Юдин. Сотрудники АИЦР провели встречи с рядом ведущих игровых компаний и издателей игр (компаний, распространяющих игры на цифровых платформах) на тему развития и сотрудничества в этой области в Азербайджане.

Отметим, что выставка Gamescom, ежегодно привлекающая более 30 000 участников из более чем 80 стран, создает уникальные возможности для студий с точки зрения доступа к инвесторам, издателям игр и мировой аудитории.

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