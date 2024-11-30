Развеяны мифы о том, как правильно заряжать телефон

В процессе зарядки телефона можно допустить немало ошибок, которые приведут к тому, что батарея вашего гаджета быстро перестанет работать должным образом. О том, в какие мифы о зарядке современных устройств чаще всего верят пользователи, "Газете.Ru" рассказал технический директор сервиса "Павербанки МТС Юрент" Илья Казаков, передает Day.Az.

Один из устойчивых мифов - аккумулятор нужно периодически полностью разряжать. Говорят, что это позволяет батарее служить дольше и каким-то образом "перекалибрует" аккумулятор.

"Это могло быть справедливо для старых аккумуляторов, но современные литиевые батареи вообще не нуждаются в таком методе. Наоборот, лучше всего держать заряд на уровне 20-80% - это наиболее благоприятные условия для того, чтобы смартфон служил максимально долго", - объяснил он.

Второй миф - используйте только оригинальное зарядное устройство и кабель.

"Хотя некачественные зарядные устройства и кабели могут стать причиной проблем, например, повреждения устройств, поражения электрическим током и даже возгорания, существует множество качественных сторонних аксессуаров от компаний, которым можно доверять. Эти устройства не только так же хороши, как оригинальные зарядные устройства и аксессуары, но и намного дешевле аксессуаров, которые продают техногиганты вроде Apple и Samsung", - отметил эксперт.

Многие считают технологию беспроводной зарядки опасной для гаджета, но на самом деле, ее механизмы тщательно контролируют мощность, подаваемую на аккумулятор, чтобы обеспечить безопасную зарядку. Однако она работает медленнее, чем обычная зарядка через кабель, и может перегревать устройство, если оно в чехле.

"Многие пользователи боятся оставлять телефон на зарядке на ночь, потому что он, по их мнению, наберет максимальный заряд , а потом начнет "перезаряжаться", растрачивая аккумулятор. Однако на самом деле у современных гаджетов предусмотрены специальные оптимизирующие технологии, которые и отвечают за то, чтобы у заряженного на 100% смартфона переставало работать внутреннее зарядное устройство", - подчеркнул эксперт.

Пятый миф - перед новой зарядкой нужно полностью разрядить телефон.

"Это могло быть правдой во времена никель-кадмиевых или никель-металл-гидридных аккумуляторов, но в современных смартфонах используются литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы - для них это миф. Так, старые никель-центрические батареи действительно "забывали" свою полную емкость, если вы не разрядили их полностью перед повторной зарядкой. Но литий-ионные блоки ничего не забывают и могут сохранять рабочий заряд по всей батарее. Поэтому разрядка до 0% снижает ее напряжение и создает дополнительную нагрузку на батарею при перезарядке", - резюмировал Казаков.