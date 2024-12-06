В Epic Games Store бесплатно и навсегда раздают сразу две игры

В магазине Epic Games Store (EGS) стартовала новая раздача видеоигр, в рамках которой пользователи могут бесплатно забрать сразу два проекта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках раздачи геймеры могут добавить в свою библиотеку две игры: Bus Simulator 21 Next Stop и Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Последняя недоступна для пользователей из России, однако при наличии иностранного аккаунта ее тоже можно получить.

Bus Simulator 21 Next Stop предлагает геймерам стать водителем маршрутного автобуса, управляя более 30 автомобилями, включая двухэтажные и электрические автобусы. Игра имеет более 3,3 тыс. отзывов в Steam, 73% из которых положительные.

Вторая игра, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, - это приключенческий экшен, в котором адаптированы события всех девяти киноэпизодов франшизы "Звездные войны" в стиле конструктора LEGO. В Steam игра имеет более 34 тыс. отзывов, из которых 94% - положительные.

Раздача продлится до 12 декабря 19:00 по московскому времени. В следующей раздаче Epic Games Store подарит тайную игру, название которой пока не раскрывается.