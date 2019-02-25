В Евлахском районе расстреляли 59-летнего мужчину.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, тело Гафарова Тахира Бейлер оглы было обнаружено возле хижины рыбной фермы, где тот работал охранником.

В тот же день, житель Шекинского района Мирзаев Габиль Довлет оглы обратился в правоохранительные органы и признался в убийстве Т.Гафарова.

По словам Габиля Мирзаева, Т. Гафаров задолжал ему 1380 манатов. И когда Г.Мирзаев прибыл на его рабочее место с требованием вернуть дол, Гафаров отказался платить, а также обругал покойную жену и дочь нецензурной бранью.

В результате этого, Г.Мирзаев дважды выстрелил в Т.Гафаров из ружья.

По факту ведется расследование.