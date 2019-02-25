В Евлахе расстреляли мужчину из-за мата
25 февраля 2019 10:17 117
В Евлахском районе расстреляли 59-летнего мужчину.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, тело Гафарова Тахира Бейлер оглы было обнаружено возле хижины рыбной фермы, где тот работал охранником.
В тот же день, житель Шекинского района Мирзаев Габиль Довлет оглы обратился в правоохранительные органы и признался в убийстве Т.Гафарова.
По словам Габиля Мирзаева, Т. Гафаров задолжал ему 1380 манатов. И когда Г.Мирзаев прибыл на его рабочее место с требованием вернуть дол, Гафаров отказался платить, а также обругал покойную жену и дочь нецензурной бранью.
В результате этого, Г.Мирзаев дважды выстрелил в Т.Гафаров из ружья.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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