Стало известно, где в теле человека длительное время выживает коронавирус

Ученые предположили, что коронавирус COVID-19 в основном "обитает" и сохраняется в носовых проходах, однако новый отчет в журнале Annals of Internal Medicine указывает, что он дольше сохраняется в глазах, передает Day.Az со ссылкой на medikforum.ru.



65-летняя женщина вылетела из Уханя в Италию 23 января. Она сообщила, что 27 января она почувствовала себя плохо, а позже была госпитализирована в "Национальный институт инфекционных заболеваний Лаззаро Спалланцани" в Риме 29 января. Позже она стала первым подтвержденным случаем заболевания коронавирусом в стране.



За это время у женщины появился кашель, высокая температура и, что более важно, глазная инфекция. Последняя сохранялась дольше, чем ожидалось, что побудило медицинский персонал взять мазки с глаз для тестирования. Испытания подтвердили, что глазная инфекция была вызвана коронавирусом, после чего у пациентки продолжали брать мазки из глаз на протяжении всего периода пребывания в больнице.

"Мы обнаружили, что глазные жидкости пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, могут содержать инфекционный вирус и, следовательно, могут являться потенциальным источником инфекции", - пишут авторы доклада.