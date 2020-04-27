Стало известно, где в теле человека длительное время выживает коронавирус
Ученые предположили, что коронавирус COVID-19 в основном "обитает" и сохраняется в носовых проходах, однако новый отчет в журнале Annals of Internal Medicine указывает, что он дольше сохраняется в глазах, передает Day.Az со ссылкой на medikforum.ru.
65-летняя женщина вылетела из Уханя в Италию 23 января. Она сообщила, что 27 января она почувствовала себя плохо, а позже была госпитализирована в "Национальный институт инфекционных заболеваний Лаззаро Спалланцани" в Риме 29 января. Позже она стала первым подтвержденным случаем заболевания коронавирусом в стране.
За это время у женщины появился кашель, высокая температура и, что более важно, глазная инфекция. Последняя сохранялась дольше, чем ожидалось, что побудило медицинский персонал взять мазки с глаз для тестирования. Испытания подтвердили, что глазная инфекция была вызвана коронавирусом, после чего у пациентки продолжали брать мазки из глаз на протяжении всего периода пребывания в больнице.
Повторное появление коронавирусаИнфекция исчезла, и медицинский персонал больше не обнаружил следов вируса у пожилой женщины через 20 дней. Однако через семь дней коронавирус снова появился у нее в глазах. Дальнейшие тесты показали, что вирус дольше сохраняется в глазах, чем в носу. Следы вирусной РНК продолжали обнаруживаться в глазных мазках после того, как их больше нельзя было найти в назальных мазках.
Чтобы проверить, является ли обнаруженный ими коронавирус "живым", а не его мертвыми частицами, исследователи проверили, может ли образец заражать другие клетки. Эти тесты показали, что в глазах действительно был коронавирус.
Авторы утверждают, что необходимы дальнейшие исследования для выявления видов глазных клеток человека, которые способны поддерживать репликацию вируса, и для выявления механизмов, лежащих в основе тропического развития в глазах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре