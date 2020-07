Биение сердца мешает человеку воспринимать информацию из органов чувств

Нейрофизиологи выяснили, что фаза биения сердца влияет на то, насколько хорошо человек воспринимает информацию из органов чувств. Об этом пишет пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Полученные результаты показывают, что восприятие внешнего мира может меняться в зависимости от фазы сердечного сокращения - периодического процесса, который мы обычно не замечаем. Таким образом, можно говорить о том, что в процессах, связанных с сознанием, важную роль играют не только мозг, но и другие части тела", - рассказала Эзра Эл, нейрофизиолог из Института изучения мозга и когнитивных наук в Лейпциге (Германия).

За последние десять лет биологи нашли множество намеков на то, что звуки и изображения, которые мы слышим или видим, не являются объективной картиной реальности. Органы чувств и мозг человека активно "редактируют" картину мира, дополняя ее или удаляя ненужные элементы. К примеру, недавно ученые обнаружили, что люди не слышат биение своего собственного сердца, потому что мозг отфильтровывает сигнал, который попадает в звуковую кору из ушей.

Похожим образом наша нервная система делает картинку, которую мы получаем с помощью глаз, стабильной при ходьбе и беге, несмотря на то, что положение глаз и давление внутри них постоянно меняется во время движения. Есть и пример обратного - вдохи и выдохи существенно влияют на процесс принятия решений и свободу воли человека, однако мы этого не осознаем.

Мозг и сердце

Эл и ее коллеги, в числе которых Вадим Никулин - ведущий научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ - открыли еще одну подобную особенность человеческого восприятия. В ходе нового исследования они наблюдали за тем, как четыре десятка добровольцев реагировали на едва заметные удары электрошоком.

Во время этих опытов ученые подключали к туловищу и голове своих подопечных электрокардиографы и электроэнцефалографы, чтобы следить за изменениями активности их нервной системы и характера биения сердца во время каждого сеанса экспериментов. Периодически ученые опрашивали добровольцев, ощущают ли они удары тока и просили назвать время, когда это происходило.

Оказалось, что участники опытов значительно реже замечали удары током и были чувствительнее к ним, если те происходили во время систолы, сокращения сердечной мышцы. В среднем во время диастолы, расслабления сердца, они ощущали удары током на 5% чаще и были примерно на 7% чувствительнее к ним, чем в противоположную фазу работы сердца.

Что интересно, вероятность того, что добровольцы не заметят удара током, напрямую зависела от мощности сигналов, которые вырабатывались в их мозге в результате процессов, которые связаны с биением сердца. Как предполагают ученые, это указывает на то, что центральная нервная система пытается предугадать начало сжатия сердца и уменьшает "чуткость" всех органов чувств для того, чтобы человек не отвлекался на сердечный ритм или не перепутал его с внешним стимулом.

Эту связь между работой сердца и мозга, как заключают ученые, нужно учитывать при изучении того, как работают различные органы чувств и оценке того, как индивидуальные особенности сердцебиения могут влиять на восприятие окружающего мира.