Найдена связь между кишечной бактерией и низкой смертностью от ковида

Сотрудники Нагойского университета в центральной части Японии обнаружили возможную связь между наличием в организме кишечной бактерии рода Collinsella и низкой смертностью при заражении новым коронавирусом. Об этом говорится в материале, опубликованном в воскресенье на сайте газеты The Japan Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным исследователей, Collinsella способна преобразовывать желчные кислоты в урсодезоксихолевую кислоту, которая предотвращает сцепление коронавируса с рецепторами клеток инфицированного человека. Таким образом, наличие большого числа этих бактерий в кишечнике должно подавлять активность инфекции, обеспечивать легкие симптомы заражения и, как следствие, низкую вероятность смертности.

Для проверки этой теории ученые взяли образцы у 953 человек из стран, где зафиксированы разные уровни смертности среди инфицированных. Согласно полученным результатам, в Японии, Республике Корея и Финляндии, где этот показатель является относительно низким, большая концентрация Collinsella была в зависимости от страны обнаружена в кишечниках 34-61% участников исследования. При этом у людей из Бельгии, Великобритании, Италии и США, где наблюдается высокая смертность, большая концентрация была выявлена лишь в 4-18% случаев.

Соответствующие данные могут свидетельствовать о наличии связи между деятельностью Collinsella и сдерживанием коронавируса, а также дать вероятное объяснение отличающейся симптоматики инфицированных в различных странах, подчеркивается в публикации.