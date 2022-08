Врач объяснил, почему опасно не чистить зубы на ночь

Отказ от чистки зубов перед сном может обернуться не только кариесом и проблемами с деснами, это влечет за собой более серьезные последствия, сообщил порталу Eat This, Not That стоматолог Раши Гупта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Последствия недостаточной гигиены полости рта известны всем, привычка не чистить зубы на ночь приведет к кариесу и пародонтозу, к тому же неприятный запах изо рта будет только усиливаться. Днем слюна защищает эмаль от воздействия кислот. Однако по ночам слюны вырабатывается меньше, и зубы более уязвимы.

"Бактерии в полости рта могут не только навредить деснам, но и попасть в кровоток и сердце, поражая клапаны. Если вы постоянно забываете почистить зубы на ночь, из-за все тех же бактерий у вас будет подскакивать уровень сахара в крови", - предупредил врач.

Стоматолог отметил, что зубы стоит чистить не реже двух раз в день, если пренебрегать этим простым правилом гигиены, то также могут возникнуть бессонница и мигрень.