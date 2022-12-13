Почему опасно есть ночью?

Причиной ночных перекусов являются недоедание в течение дня, диеты и ментальные проблемы. Об этом "Вечерней Москве" сообщила гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам диетолога, самыми частыми продуктами для ночных перекусов являются жареные или жирные блюда, острая пища. Эти блюда могут привести к серьезным проблемам с желудком.

"Все они тяжело усваиваются желудком, поэтому могут привести к изжоге и эрозии", - отметила гастроэнтеролог.

Кроме того, ночные перекусы провоцируют осложнения, если у человека есть язвенная болезнь, лишний вес или сахарный диабет.

По словам Диановой, в позднее время суток лучше съесть творог, йогурт или кусочки фруктов. Такие перекусы не принесут вреда для здоровья.