Назван простой способ улучшить память, внимание и способность обучаться

Согласно новому исследованию специалистов из Университета Хельсинки в Финляндии, длительное воздействие солнечного света в жилых помещениях положительно связано с когнитивными функциями в молодом и среднем возрасте. Исследование было опубликовано в Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полученные данные свидетельствуют о том, что солнечный свет может играть защитную роль в умственном здоровье, потенциально влияя на память, внимание и другие когнитивные способности.

В исследование были включены 1838 участников, которые прошли комплексную когнитивную оценку и заполнили анкеты об их привычках и образе жизни несколько раз (спустя 2 месяца, 1 год, 2 года и 5 лет с начала исследования).

Авторы обнаружили, что большее пребывание на солнечном свете в жилых помещениях в течение 1 года или более было связано с лучшими показателями когнитивных функций, зрительной памяти и ассоциативного обучения, а также визуальной обработки и внимания.

Однако, когда исследователи рассматривали более короткие периоды времени, такие как 2 месяца и до года, они не обнаружили какой-либо значимой связи между воздействием солнечного света и когнитивными функциями. Это говорит о том, что воздействие солнечного света в жилых помещениях на общую когнитивную функцию имеет накопительный эффект.