Врач назвала приводящие к раннему появлению морщин ошибки

Врач Лин Хамбл назвала ошибки, которые приводят к раннему появлению морщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

По словам доктора, косметические дефекты на лбу и вокруг глаз появляются преждевременно из-за отказа от солнцезащитных очков. Помимо этого, эксперт заявила, что вызвать заломы кожи около рта может питье через соломинку.

Также в список пагубно влияющих на внешность привычек она внесла долгое использование телефона. "Во время долгого использования телефона появляются морщины на шее", - пояснила Хамбл.

Публикация стала вирусной и набрала более 895 тысяч просмотров. Пользователи сети оценили ролик медика в комментариях под постом. "Большое спасибо, что поделились этой информацией", "Это все правда", "Прямо сейчас иду покупать солнцезащитные очки", "Теперь буду избавляться от всех трех привычек", - высказались они.

Ранее в августе косметолог раскрыла простые способы замедлить старение кожи. По ее словам, сон на боку влияет на состояние эпидермиса, ослабляя тонус мышц лица. В связи с этим Эми предложила приучить себя спать на спине.