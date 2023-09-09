Ученые выяснили, что коронавирус провоцирует атаки иммунитета на поджелудочную железу

Европейские ученые проследили за изменениями в организме детей, склонных к развитию диабета и перенесших коронавирусную инфекцию. Исследователи выяснили, что проникновение SARS-CoV-2 иногда сопровождалось выработкой аутоантител к клеткам поджелудочной железы, что является первым признаком инсулинозависимого диабета. Результаты наблюдений ученых были опубликованы в пятницу в статье в журнале JAMA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проведенные нами наблюдения показали, что аутоантитела к островковым клеткам поджелудочной железы значительно чаще вырабатывались у детей при заражении коронавирусом, чем среди их сверстников, не болевших COVID-19. При этом антитела к железе появились у них одновременно с антителами к SARS-CoV-2, что не было характерно для детей, переболевших гриппом", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа исследователей под руководством профессора Технического университета Дрездена Эцио Бонифацио в ходе наблюдения за здоровьем 885 детей в возрасте от 6 до 25 месяцев, принимавших участие в проекте POINT. Эта инициатива была запущена в 2018 году для изучения факторов риска, способствующих развитию диабета первого типа среди детей, генетически предрасположенных к этой болезни.

Ученые регулярно брали у детей пробы крови и отслеживали наличие в них антител, способных соединяться с островковыми клетками поджелудочной железы, выделяющими инсулин. Бонифацио и его коллеги воспользовались этими данными для оценки того, провоцирует ли заражение коронавирусом или гриппом выработку аутоантител у детей, которые в прошлом не страдали от диабета первого типа.

Ученые сопоставили время, когда в крови участников появлялись антитела к островковым клеткам и к вирусам. Также они сравнили, как часто появляются аутоантитела к клеткам поджелудочной у детей, переболевших гриппом или COVID-19 и не заражавшихся этими вирусами. Проведенный анализ показал, что у шести детей одновременно появились антитела и к коронавирусу, и к клеткам поджелудочной железы, что не было характерно для детей, переболевших гриппом. В дополнение к этому ученые отметили, что антитела к островковым клеткам в два раза чаще появлялись у детей, болевших COVID-19, чем у тех, кто избежал заражения.

Коронавирусная инфекция приводит не только к появлению повреждений в легких, но и к развитию нарушений в работе сердца, мозга и других органов. В некоторых случаях она провоцирует развитие некоторых аутоиммунных заболеваний, в том числе тиреоидита Хашимото, диабета первого типа и синдрома Гийена-Барре. Результаты работы подтверждают, что заражение SARS-CoV-2 напрямую способствует развитию диабета первого типа. Последующие опыты покажут, как именно вирус заставляет иммунитет чаще атаковать клетки, производящие инсулин.