Найдена новая отличительная черта деменции

Ученые из Университета здравоохранения и науки штата Орегон обнаружили, что при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции иммунные клетки мозга гибнут из-за накопления железа. Открытие поможет разработать новые типы лекарств против деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Микроглия - это иммунные клетки, которые отвечают за удаление клеточных отходов и неправильно работающих клеток из мозга. Одна из ее функций - выведение отходов при повреждении миелина, который служит защитным покрытием нервных волокон.

В новом исследовании ученые изучили ткани мозга людей, при жизни страдавших деменцией. Они выяснили, что микроглия разрушается при избавлении от миелина, богатого железом. Ученые считают, что дегенерация микроглии может быть фактором более выраженного снижения когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией.

Авторы отметили, что необходимо больше исследований, которые помогут больше узнать о функции микроглии и разработать лекарства, направленные на ее сохранение.