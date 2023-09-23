Врач перечислила полезные травы, которые можно собрать в лесу

Собирать в лесу травы и плоды, а потом заваривать из них чаи допустимо, если человек хорошо осведомлен о действии лечебных растений. Об этом в беседе с Gazeta.ru рассказала терапевт клиники DocMed Анна Лупач.

"В каждом растении есть определенные вещества, которые дают нужный нам терапевтический эффект. А с "хорошим" эффектом за руку идут побочные явления, которые тоже могут влиять на течение заболевания", - предупредила врач.

Эксперт перечислила растения, положительный эффект от которых описан в авторитетных научных исследованиях.

Так, терапевт отметила, что можно спокойно собирать в лесу и в полях валериану и шиповник. Первое растение имеет доказанный несколькими исследованиями эффект помощи при засыпании, второе является источником витамина C, а также обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

"Есть исследования, которые говорят о том, что плоды шиповника могут облегчить боль при артрите, но исследователи хотят изучить этот эффект более внимательно. Как правило, принимать шиповник безопасно, но у некоторых людей могут развиться аллергические реакции или расстройства пищеварения", - предупредила терапевт.

Врач Лупач обратила внимание на популярные сейчас отвары из перечной мяты, одуванчика, эхинацеи. По словам специалиста, исследования не показали, что перечисленные травы обладают сколько-нибудь положительным влиянием при различных патологиях. При этом терапевт отметила, что нет ничего плохого, чтобы просто наслаждаться вкусом травяных чаев. Единственное уточнение - от отваров с эхинацеей стоит воздержаться при беременности, аллергии любого генеза и астме.