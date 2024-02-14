Одиночество повышает риск развития ишемической болезни сердца

Ученые из Европейского общества кардиологов (ESC) пришли к выводу, что одиночество является большим фактором риска сердечных заболеваний наряду с диетой, физическими упражнениями, курением и депрессией. Соответствующее исследование опубликовано в журнале организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам автора исследования Лу Ци из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в Новом Орлеане, качество социальных контактов, вероятно, более важно для здоровья сердца у людей с диабетом. Ученый убежден, что людям не стоит преуменьшать значение одиночества для физического и эмоционального здоровья.

"Я бы посоветовал пациентам с диабетом, которые чувствуют себя одинокими, присоединиться к какой-либо группе людей и попытаться подружиться с теми, с кем у вас найдутся общие интересы", - сказал Лу Ци.

В исследовании участвовали более 18 тыс. взрослых британцев в возрасте от 37 до 73 лет, которые использовали для оценки одиночества и других факторов такие параметры, как индекс массы тела (ИМТ), физическая активность, диета, алкоголь, курение, прием лекарств, артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. Как показало исследование, в течение свыше десяти лет у более чем трех тысяч человек развились сердечные заболевания, которые включали ишемическую болезнь сердца или инсульт.

Специалисты обнаружили, что у тех, кто набрал наибольшее количество баллов по шкале одиночества, риск развития сердечных заболеваний был на 26% выше, чем у людей с более низкими баллами. Также ученые пришли к выводу, что для пациентов с диабетом последствия физических факторов риска (плохо контролируемый уровень сахара в крови, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, курение и плохая функция почек) были сильнее у одиночек. По мнению исследователей, опрос пациентов с диабетом об одиночестве должен стать частью стандартной оценки с направлением пострадавших в службы психического здоровья.