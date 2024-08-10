Названы продукты, помогающие сохранить здоровье сердца

Один из наиболее распространенных факторов, от которых страдает сердечно-сосудистая система, - это слишком высокий уровень холестерина. Его можно понижать разными способами, но есть один, который позволит это делать со удовольствием, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Этот продукт содержит флавоноиды, которые способствуют расширению артерий, что, в свою очередь, снижает артериальное давление. Также эти вещества являются антиоксидантами и борются с воспалениями. А самая главная способность флавоноидов - это снижение уровня холестерина путем прерывания процесса его образования. Однако большая концентрация этого вещества может провоцировать рак.

Флавоноиды содержатся в какао и шоколаде, однако не любые из них хороши для здоровья. Так, шоколад с добавленным сахаром, а также алкализованное какао могут принести вред. Поэтому, заботясь о здоровье сосудов и сердца, выбирайте соответствующие продукты и употребляйте их в меру.

Эксперт Кристал Вайлли также предлагает есть ягоды для снижения риска развития заболеваний сердца и инсультов, а также объясняет, что содержащиеся в ягодах полифенолы борются с воспалением и снижают давление. Также эти вещества содержатся в чае, в том же какао, овощах и фруктах.

Есть и третий способ помочь своей сердечно-сосудистой системе - это добавить в рацион сывороточный белок. Обычно он используется спортсменами для увеличения мышечной массы, но также такой белок стабилизирует давление и положительно влияет на сосуды.

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