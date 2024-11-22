Невролог предупредил о смертельно опасных симптомах головной боли

Американский невролог Байбин Чен предупредил о том, что в некоторых случаях головные боли могут быть сигналом серьезных заболеваний.

Как передает Day.Az, в своем заявлении он выделил ключевые признаки потенциально опасной боли, которые требуют незамедлительного обращения к врачу.

По словам врача, следует насторожиться, если головные боли внезапно стали дольше и сильнее, либо изменили свой характер. Особенно опасными он назвал так называемые "громовые" боли, которые человек не сможет спутать с обычным дискомфортом. Такие ощущения часто сравнивают с резким ударом по голове.

Доктор Чен подчеркнул, что появление подобных симптомов может быть связано с разрывом аневризмы мозга - состоянием, которое без своевременной помощи грозит инвалидностью или летальным исходом. Кроме того, такая боль может сигнализировать о наличии опухоли мозга.

Невролог настоятельно рекомендовал обращаться к специалистам при любых внезапных и непривычных изменениях в характере головной боли, чтобы исключить опасные для жизни состояния.