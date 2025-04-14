Медики нашли инфекцию в святой воде

В Великобритании и Германии зарегистрированы семь случаев холеры, вызванных одним и тем же штаммом вибриона с множественной лекарственной устойчивостью. Все зараженные контактировали со святой водой, привезенной из Эфиопии, где продолжается вспышка инфекции.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в Eurosurveillance.

Речь идет о воде из святилища Бермель Гиоргис в регионе Амхара, которую паломники пьют или используют для омовений. В январе 2025 года трое жителей Германии эфиопского происхождения заболели холерой после употребления воды, привезенной из святилища. У одного человека вода была распылена на лицо во время ритуала. Анализы показали присутствие токсигенного вибриона O1, биовар Эль-Тор, в остатках воды.

Вскоре аналогичные случаи выявили в Великобритании. Четверо пациентов, трое из которых недавно посещали Эфиопию, также употребляли святую воду. Один из них заразился, не покидая страну - он пил воду, привезенную другим паломником.

Генетический анализ показал, что штаммы совпадают и связаны с ранее известной устойчивой кладой вибриона, распространенной в Восточной Африке. Возбудитель оказался устойчив ко многим классам антибиотиков, включая фторхинолоны, бета-лактамы и макролиды.

Все пациенты выздоровели после госпитализации, но двум потребовалась интенсивная терапия. Исследователи подчеркивают: при диагностике холеры в Европе важно учитывать возможность заражения через святую воду, особенно у людей, недавно вернувшихся из регионов с активными вспышками.