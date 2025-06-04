Выявлены скрытые механизмы редких генетических заболеваний у детей

Речь идет о технологии HiFi long-read sequencing, которая позволила обнаружить в 10 раз больше случаев геномного импринтинга, чем это было известно ранее. Геномный импринтинг - это механизм, при котором активна только одна копия гена, унаследованная от одного из родителей, в то время как вторая "отключена". Этот процесс играет ключевую роль в развитии некоторых редких педиатрических заболеваний.

"Геномные исследования обладают огромным потенциалом, а современные технологии позволяют нам глубже понять редкие заболевания", - рассказала доктор Элин Грундберг из Центра геномной медицины детской больницы Mercy в Канзас-Сити, автор и докладчик исследования. - "HiFi long-read sequencing дает возможность исследовать генетические закономерности, связанные с развитием ребёнка и наследственными патологиями, которые ранее оставались загадкой".

Авторы исследования изучили более 200 образцов клеток плаценты возрастом 6-8 недель у 70 младенцев. Применение передовой технологии позволило не только выявить уникальные участки ДНК, но и определить, от какого из родителей пришел активный ген. Это особенно важно для диагностики и понимания заболеваний, связанных с нарушениями в механизме импринтинга.

Результаты могут стать основой для разработки новых методов диагностики и лечения редких генетических расстройств у детей.