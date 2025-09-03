Ученые нашли в клетках человека неизвестную структуру

Американские ученые из Виргинского университета и Национальных институтов здоровья обнаружили в клетках организма человека неизвестную структуру, названную "гемифусомой". Информация об открытии опубликована в научном журнале Nature Communications (NatComms), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гемифусома выполняет функцию своеобразной "погрузочной платформы" внутри клетки, помогая сортировать, перерабатывать и утилизировать клеточный материал.

"Это как открыть новый центр переработки внутри клетки, о существовании которого мы даже не подозревали", - объяснил доктор Сехам Эбрахим, руководивший исследованием.

Особое значение открытие имеет для понимания редких генетических заболеваний, таких как синдром Германски-Пудлака, который вызывает альбинизм, проблемы со зрением и нарушение свертываемости крови. Ученые полагают, что нарушения в работе гемифусомы могут лежать в основе многих подобных расстройств.

Используя передовую технологию криоэлектронной томографии (крио-ЭТ), исследователи смогли "заморозить" клетки и получить детальные изображения новой органеллы. Этот метод позволил наблюдать, как гемифусома появляется и исчезает по мере необходимости.

Открытие может стать важным шагом на пути к пониманию и лечению сложных генетических заболеваний, поражающих различные системы организма.